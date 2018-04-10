Yaptığı başarılı çalışmalarla uzun yıllardır adını duyuran Daddy Yankee'nin bu başarısının tesadüf olmadığı ortada. Daddy Yankee ve Luis Fonsi ikilisi Despacito şarkısına çektikleri kliple Youtube’de rekor kırdı. Dünya çapında hit olmuş Despacito şarkısının yaratıcılarından biri olan Grammy ödüllü şarkıcı Daddy Yankee kimdir? Daddy Yankee nereli ve kaç yaşında? İşte Daddy Yankee hakkında merak edilen bilgiler...
DADDY YANKEE KİMDİR?
3 Şubat 1977 tarihinde doğan "Daddy Yankee", Latin Grammy Award ödülünü kazandı. Ayala (gerçek adı) küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duymaktaydı ve Puerto Riko'nun en önemli şehirlerinden San Juanda dünyaya geldi. Çeşitli sanatçıların tarz içinde dersleri aldıktan sonra, bir üretim Playero 37 başlıklı ilk kayıt bağımsız bir kariyer geliştirdi. Daha sonra birçok albüm yaptı. İlk solo albümü No Mercy oldu. Ardından, Nicky Jam ile bir ikili oluşturdu ve ardından El Cartel ve El Cartel II bültenleri ile solo kariyerine devam etti. Bu ona bir reggaeton türün birçok kişiye öncü olmak için yol açtı.
Daddy Yankee, bir müzisyen olarak görev yaptığı işin dışında, bir oyuncu ve yapımcı olarak da çalıştı. Kariyeri boyunca, genellikle kişisel yaşamı hakkında konuşmaktan kaçındı, fakat pek çok kez eşine ve çocuklarına bağlı olduğunu dile getirdi.
Ayala; San Juan, Porto Riko'da doğdu ve babası ve annesinin bazı akrabaları da dahil olmak üzere ailesi çeşitli müzisyenlerdendir ve onlardan etkilenmiştir. Çoçukluk yıllarında sürekli olarak şarkı sözleri yazmıştır. Ayala'nın hedeflerinden biri Beyzbol Liginde oynamaktı. Fakat on yedi yaşındayken 2 kurşunla yaralanması nedeniyle bu hevesi bir hayalden öteye geçememiştir. Bu olaydan itibaren yeraltı rap organizasyonuyla ilgilendi. Kariyerinin başlarında o tarzını taklit etmeye çalıştı. O tarz içinde, DJ Playero, DJ Nelson ve DJ Goldy dahil olmak üzere diğer sanatçıları taklit etmek için, onların tarzı eşyalar alarak özgün bir tarz geliştirmeye çalıştı. 30 Nisan 2006'da Time Magazine dergisi Barrio Finoyu 2 milyondan fazla kopya sattığını söyledi ve tarafından seçilen 100 etkili kişiden biri ilan edildi. Güzel Yıldız Fergie ile düet yapmıştır.
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