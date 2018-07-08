Daegu - FC Seoul karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Daegu, 08 Temmuz 2018 Pazar günü FC Seoul takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. 7 puanlı Daegu 12. sırada bulunuyor, FC Seoul 15 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Daegu, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Seoul, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 404. İddaa'da Daegu kazanır 2.60, berabere biter 2.90, FC Seoul kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Daegu son haftadaki Chunnam Dragons müsabasında 1-4 kazandı.

FC Seoul ise Sangju Sangmu maçında 0-1 kazandı.

Daegu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Daegu, kendi sahasında 5 gol attı, 14 gol yedi.

FC Seoul ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Seoul, 3 gol atarken 6 gol yedi.