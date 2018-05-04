Daegu - Gyeongnam FC karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 1 maçında Daegu ile Gyeongnam FC, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 08:00. Maç öncesi Daegu 6 puanla 12. sırada, Gyeongnam FC 18 puanla 3. sırada bulunuyor. Daegu son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gyeongnam FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 235. İddaa'da Daegu kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Gyeongnam FC kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Daegu son hafta oynanan Gyeongnam FC maçında 1-2 yenildi.

Gyeongnam FC, Daegu karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Daegu, 5 gol attı ve 12 gol yedi.

Gyeongnam FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gyeongnam FC, 11 gol atarken 9 gol yedi.