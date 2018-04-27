Daegu - Jeju United maç önü

Güney Kore K Lig 1 maçında Daegu ile Jeju United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 08:00. Maç öncesi Daegu 6 puanla 12. sırada, Jeju United 14 puanla 3. sırada bulunuyor. Daegu son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jeju United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 228 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Daegu kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.10, Jeju United sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Daegu son haftadaki Chunnam Dragons müsabasında 1-4 kazandı.

Jeju United ise Jeonbuk Motors maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Daegu, 4 gol attı ve 8 gol yedi.

Jeju United, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeju United 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.