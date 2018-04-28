Daegu - Jeju United maç önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Daegu, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Jeju United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 08:00. Daegu 6 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Jeju United 14 puanda ve 3. sırada. Daegu, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 228 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Daegu kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.10, Jeju United sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Daegu son hafta oynanan Chunnam Dragons maçında 1-4 kazandı.

Jeju United ise Jeonbuk Motors maçında 0-1 yenildi.

Daegu, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 8 gol yedi.

Jeju United, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeju United 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.