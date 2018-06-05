Daejeon Citizen - Ansan Greeners rakamlar

Güney Kore K Lig 2 maçında Daejeon Citizen ile Ansan Greeners, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Daejeon Citizen 16 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Ansan Greeners 19 puanda ve 6. sırada. Daejeon Citizen son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ansan Greeners, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 456 kodlu maçı oynayanlar; Daejeon Citizen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ansan Greeners galibiyet oranı 0.00.

Daejeon Citizen son hafta oynanan Ansan Greeners maçında 1-1 berabere kaldı.

Ansan Greeners, Daejeon Citizen karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Daejeon Citizen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Daejeon Citizen, kendi sahasında 8 gol attı, 11 gol yedi.

Ansan Greeners ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ansan Greeners, 3 gol atarken 6 gol yedi.