Daejeon Citizen - Anyang maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Daejeon Citizen, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Anyang takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 09:00. Maç öncesi Daejeon Citizen 10 puanla 7. sırada, Anyang 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Daejeon Citizen son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Anyang, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 178 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Daejeon Citizen kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Anyang sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Daejeon Citizen son haftadaki Ansan Greeners müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Anyang ise Suwon City karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Daejeon Citizen, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Anyang, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Anyang, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.