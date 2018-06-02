Daejeon Citizen - Gwangju maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 2 maçında Daejeon Citizen ile Gwangju, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Daejeon Citizen 16 puanla 7. sırada, Gwangju 16 puanla 6. sırada bulunuyor. Daejeon Citizen, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Gwangju, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 342 kodlu maçı oynayanlar; Daejeon Citizen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Gwangju galibiyet oranı 0.00.

Daejeon Citizen önceki hafta Pohang Steelers mücadelesinde 0-1 yenildi.

Gwangju ise FC Seoul maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Daejeon Citizen, 7 gol attı ve 9 gol yedi.

Gwangju ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gwangju, 6 gol atarken 5 gol yedi.