Daejeon Citizen - Suwon City rakamlar

Güney Kore K Lig 2 maçında Daejeon Citizen ile Suwon City, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. Maç öncesi Daejeon Citizen 21 puanla 7. sırada, Suwon City 19 puanla 8. sırada bulunuyor. Daejeon Citizen, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Suwon City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 441 kodlu maçı oynayanlar; Daejeon Citizen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Suwon City galibiyet oranı 0.00.

Daejeon Citizen önceki hafta Ansan Greeners mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Suwon City, Anyang karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Daejeon Citizen, 9 gol attı ve 12 gol yedi.

Suwon City, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon City 5 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.