İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yer alan bilgilere göre 22 Ocak’ta meydana gelen dolandırıcılık olayı, şöyle gelişti: Şişli Harbiye’de yalnız yaşayan Nilgün A.’yı arayıp kendisini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı diye tanıtan dolandırıcı, “Adınız birçok soygunda geçiyor. Çalınan eşyalar da evinizde saklanıyormuş. Yaşınıza hürmeten ters kelepçe takmak istemiyoruz. Gelecek polislere evdeki altınları teslim edin, parmak izi alınacak” dedi.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre korkuya kapılan Nilgün A., evine gelen dolandırıcıya 1 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyasını teslim etti. Dolandırıcı, yaşlı kadına eski bir telefon vererek “Bu telefon kriptolu, bundan sonra buradan haberleşeceğiz” diye konuştu.

MADALYON ELE VERDI

1 gün sonra arayan dolandırıcılar, bu kez yaşlı kadından banka hesabındaki tüm parasını çekmesini istedi. Şişli’deki banka şubesine giden Nilgün A. 1 milyon TL’sinin tamamını çekmek isteyince banka personeli durumdan şüphelenip kadının kızını arayınca durum ortaya çıktı. Polis, dolandırıcıların peşine düştü. Bankadaki parayı alamayınca 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan altınlarla Şanlıurfa’ya kaçmak isteyen dolandırıcılar, tesadüfen asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine takıldı. Ekipler, DEAŞ üyesi oldukları şüphesiyle Tacikistan uyruklu 2 kadın ve 1 erkeği bindikleri otobüste gözaltına aldı. Koltuk üstü bagajında, içi 6 kilogram altın dolu çanta bulundu. Altınları inceleyen polis, bir bankanın çalışanlarına verdiği 22 ayar 50. yıl hatıra madalyonunu fark etti.

Madalyonun bir yüzünde yazan Celal A.’nın adından yola çıkan polis, altınların dolandırılan Nilgün A.’ya ait olduğunu belirledi. Nilgün A., kendisini dolandıran kişinin gözaltına alınan Recep Y. olduğunu teşhis etti. Yaşlı kadın, kendisine teslim edilen altınların 800 bin TL değerindeki büyük kısmının eksik olduğunu ileri sürdü. Recep Y. ile Tacikistanlı Madina S. ve Nasıba K., tutuklandı. Haklarında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3 sanık, önceki gün hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, 3 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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