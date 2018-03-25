Ailecek Şaşkınız filminin halk galasında selfie kuyruğu

Oyuncuların işi artık İstanbul galasının ardından film vizyona girince bitmiyor. Uzun halk galası maratonu başlıyor. Bu konudaki rekorun sahibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisi. ‘Ailecek Şaşkınız’ için Avrupa ve Türkiye’de 15 şehir gezerek 9800 km yol kat ettiler.

Halk galalarında ünlülerle sohbet bitiyor ama selfie kuyruğu bitmiyor. Herkesin amacı belli, daha çok ‘like’. Sosyal medyada öne geçme peşindeki izleyiciler ünlülerle baş başa fotoğraf çektirip hemen paylaşıyorlar.

"İNSANLARA DEĞMEYİ SEVİYORUZ"

Murat Cemcir ile Ahmet Kural, ‘Ailecek Şaşkınız’ın Avrupa ve Türkiye’deki halk galaları için 15 günde 9800 km yol kat etmelerini ‘İnsanlara değmeyi seviyoruz’ şeklinde yorumladı.

15 günde 9800 km yol yapıp 3 Avrupa ülkesinde 5, Türkiye’deyse 10 şehirde ‘Ailecek Şaşkınız’ı izleyiciyle izleyen Murat Cemcir ile Ahmet Kural deyim yerindeyse evlerinin yolunu unuttu.

O kadar yol... Sürekli kalabalık içinde olma hali, elinden, kolundan çekiştirmeler, özçekimler, sorulan sorulara tek tek cevap vermeler. Neredeyse kamera karşısında olduğu kadar efor harcadıkları halk galalarına katılmak Cemcir ile Kural için neden bu kadar önemli?

Bunu öğrenmek için ‘Ailecek Şaşkınız’ın Venezia Mega Outlet Cinens Sinemaları’ndaki halk galasına gittim. Daha adımlarını atar atmaz bir salon dolusu kalabalığın tezahüratı başladı. ‘Murat Ağabey, Ahmet Ağabey’...

Aynı zamanda filmin yapımcısı olan Murat Cemcir ile ayaküstü sohbet ediyoruz.

Tezahüratlar karşısında ne hissediyorsunuz?

Herkes sevildiğini, işinin insanlarda nasıl bir etki bıraktığını ve alkışlandığını görmek ister. Tabii ki biz de. Ne var ki halk galalarının bizim için öneminin ana nedeni bu değil.

Nedir?

Halkla iç içe olmayı, insanlara değmeyi seviyoruz. Öte yandan izleyicinin filmimizin hangi sahnesine nasıl tepki verdiğini yakından görebiliyoruz. O tepkiler bizim yol haritamız için önemli bir veri tabanı oluşturuyor. ‘Ailecek Şaşkınız’ için bitip bilmek bilmeyen turneleri bana Tom Cruise’un bir günde 3 farklı ülkedeki halk galalarına katıldığı yönündeki bir haberi hatırlattı. 40 milyon dolar olan oyunculuk ücretiyle ve filmlerinin toplam 8 milyar 434 milyon dolarlık hasılatıyla Hollywood’un tepesindeki Cruise, ‘Yarının Sınırında’yı aynı gün içinde New York, Londra ve Paris’te izleyiciyle izlemişti. Ardından da Dubai, Çin ve Avustralya’nın yolunu tutmuştu. Murat Cemcir’e Tom Cruise’un turne programını anlattığımda yorumu şu oldu: “Bu iş Hollywood’da böyle yapılıyor. En iyi örnek de evet, Tom Cruise. ‘Ben starım, ne işim var halk galalarında?’ demiyor. O da bizim gibi turnelerde filmlerini birlikte izlediği insanlara değmeyi seviyor.

Murat Cemcir ile Ahmet Kural’ın halk galalarının değişmez görüntüsü izleyiciyle yapılan özçekimler.

Salonda yapılan ön konuşmadan sonra Ahmet Kural kendilerine soru sormak isteyen olup olmadığını soruyor. Herkesin eli havada. İlginçtir, kimse magazinsel bir soru yöneltmedi. Soruların geneli filmdeki at sahnesi üzerineydi. İzleyicilerden biri ‘Ailecek Şaşkınız’ı 3 kez izlediğini belirtip sordu;

‘At, sizi kaçırdı mı?’...

Sonu gelmeyen soruların ardından sıra sonu gelmeyen özçekimlere geldi. İzleyiciler arasındaki en yakın arkadaşlar bile özçekimi birlikte yapmak istemiyor. Herkes ünlü kişiyle tek başına görünmenin peşinde. Salonun bir köşesinde Murat Cemcir, diğer köşesinde Ahmet Kural telefonların karşısında.

Tom Cruise ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural’ın bolca halk galasına katılmasından, bıkıp usamadan özçekim yapmalarından ve birbiri ardına yöneltilen sorulara cevap vermelerinden anlaşılan o ki ‘Yıldız oyuncu halkla iç içe olmamalı, kendini ağırdan satmalı’ şeklindeki demode, anlamsız, itici ve kibirle yüklü tavırla hiç işleri olmamış.

Murat Cemcir’in bu konuda söyleyecekleri var: ‘Yılda bir film çekiyoruz. O filmi izleyenler bizi, biz onları görmeyi, sohbet etmeyi ve günün sonunda güzel hatıralar biriktirmiş olmayı seviyoruz. İzleyicilerimiz mutlu biz mutlu. Bu da son derece kıymetli.”

Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği ‘Ailecek Şaşkınız’ 3 haftada 2 milyon 543 bin kişi tarafından izlendi.