Calihan Gee adlı 1 günlük bebeğe doğumundan önce Instagram hesabı açan ebeveynleri, bebeğin daha doğmadan 109 bin takipçisi olmasını sağladı.



Anne ve babası Instagram fenomeni olan Calihan Gee bebek için, henüz anne karnında 37 haftalıkken Instagram'da hesap açıldı. Anne rahminde olduğu için Calihan Gee bebek doğal olarak hesabında fotoğraf paylaşamadı. Calihan Gee bebeğin Instagram hesabını yalnızca 48 saat içinde 70 bin kişi takip etti. Minik fenomenin şu an ise 147 bin takipçisi bulunuyor.

Calihan Gee bebeğin ebeveynleri 2015 yılından bu yana sosyal medyayı aktif biçimde kullanıyor. Toplamda 6 hesabı bulunan çiftin 1,7 milyon takipçisi var. Ana hesabı @thebucketlistfamily olan çiftin diğer 3 çocuğu için ise ayrı hesapları bulunuyor.

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