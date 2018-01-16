Daha filmi Onur Saylak'ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyarak 12 Ocak'ta vizyona girdi. Daha filminin oyuncu kadrosunda, Tuba Büyüküstün, Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Avcı, Turgut Tunçalp ve Hayat Van Eck bulunuyor. Daha filminin senaryosu Onur Saylık ve Doğu Yaşar Akal'ın elinden çıktı. Daha filmi şimdiden Adana Film Festivali başta olmak üzere yerli ve yabancı 5 festivalden elinde birçok ödülle döndü.

DAHA FİLMİ KONUSU

14 yaşındaki Gaza (Hayat Van Eck), Ege’de bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Hayali, lise için büyük bir şehre taşınmak ve hayatını orada geçirmektir. Sert mizaçlı ve dominant babası Ahad (Ahmet Mümtaz Taylan), Avrupa’ya mülteci kaçırmakta ve oğlunu da bu iş için yetiştirmek istemektedir. Gaza, babasının etkisinden uzaklaşmanın kolay olmadığını görecektir.

Daha filmi, Hakan Günday’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.

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