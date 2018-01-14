"Biraz önce ne seyrettim ben?” diye sordum yanımda oturan kıza. Hiç yanıt vermedi, dolu gözlerini devirip gitti. Sinema salonunun kapısında Ahmet Mümtaz Taylan elleri montunun cebinde, yüzümdeki ifadeyi görmüş olacak ki naif bir sesle “Sizi çok mu rahatsız ettim?” diye sordu. Ona da dediğim gibi, iyi ki rahatsız etti. Meselesini ne kadar iyi anlatırsa, o kadar iyi izleyiciye duygusunu geçirir... İşte Onur Saylak’ın Daha’sı aynen böyle... HT Pazar'dan Ece Ulusum'un haberi...

Bu film için çok çalışılmış. Hakan Günday’ın filmle aynı adlı romanı Daha’yı; Saylak, Günday ve Doğu Yaşar Akal senaryolaştırdı. Yönetmen koltuğuna da Onur Saylak oturdu. Kamera karşısındaysa Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Tuba Büyüküstün, Uğur Aslan, Turgut Tunçalp ile Tankut Yıldız var. Film göçmenliği, insan kaçakçılığını başka bir açıdan ele alıyor. Bu sefer kaçanların değil, kaçmalarını sağlayan kişilerin hikâyesi anlatılıyor. İnsan kaçakçılığı yapan alkolik sert bir baba ve okuma hayalleri olan 14 yaşındaki oğlu arasındaki çıkmaza şahit oluyoruz. Film sık sık izleyicinin kendisini sorgulamasını da istiyor, o yüzden her detay çok önemli. İzleyecek olanlara fazla spoiler vermeyelim...

‘Daha’, prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali’nde yaptı. Uzun süre yurtdışı festivallerinde gösterilen ve övgüler toplayan film, sonunda Türkiye’de vizyona girdi. Galasında yönetmen Onur Saylak ve genç oyuncu Hayat Van Eck ile buluştuk, filmi konuştuk.

Film sonunda izleyiciyle kavuştu. Neden bu kadar uzun sürdü?

Hakan Günday ile bundan 2.5 yıl önce bir araya geldik, ‘Daha’ kitabının filmini yapmaya karar verdik. Çok uzun bir süre senaryo çalışması oldu çünkü 450-500 sayfaya yakın bir yapıt. Her 50 sayfasından bir sanat filmi çıkabilecek güçte. O yüzden odak noktamızı ve ne anlatmak istediğimizi çok tartıştık. Sonunda bir baba-oğul ekseni üzerinden, daha iyi bir esinlenme olarak uyarlayabileceğimize karar verdik. Tabii ki doğal olarak yazım süreci, prodüksiyon süreci, oyuncu seçim süreci derken 2016’nın temmuzunda çekimler başladı. Bir sonraki yıl temmuz ayında da Karlovy Vary Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptık. Çok büyülü bir andı... Film, yurtdışında 30’a yakın festivalde gösterildi ve Türk seyircisiyle buluştu. Çok çok heyecanlıyız...

Yurtdışı yankıları da inanılmaz olumlu...

Öyle, genelde eleştiriler hep pozitif yönde geldi. Birçok dergide de olumlu kritikler vardı. Bu nedenle ayrıca çok mutluyuz.

Bu süreçte Hakan Bey'le çalıştınız, uzun süre birlikte vakit geçirdiniz. Birbirinize neler kattığınızı düşünüyorsunuz?

Bir kere ikimiz de hikâye anlatmaktan hoşlanıyoruz. Hakan’ın yaratıcı gücü inanılmaz, insanın hem zihnine hem ruhuna hem de bedenine saldıran bir yazar. Onunla birlikte bir şeyler üretmek büyük bir keyif ve şans. Hani kimya uyuşması diye bir şey vardır ya... Sonuçta bir nebze bakış açılarımız birbirine benziyor, dramaturji ve estetik anlayışımız da benziyor. Bu ortak noktada bir araya gelince de bir şey yazıp çizmekten çok keyif alıyoruz

Filmde birçok detay var, ham hali ne kadar?

Aslında çok kırpmadık, zaten ne kadar olması gerektiğini biliyorduk. En fazla 14 dakikadır.





‘OKURUN BEKLENTİLERİNİ TAHMİN EDEBİLİYORUM’

“Filmde iyiye dair bir şey yok” diyenler var, siz ne dersiniz?

Öyle bir şey diyemem. Filmde insana dair bir şey var. O yüzden iyi ve kötü olmasına da izleyen karar verecek. Ortada çok trajik bir durum söz konusu. İyiye dair bir şey var mı, yok mu tartışılır.

Filmi seyrettikten sonra birkaç arkadaşım, “Kitapla aynı mı?” diye sordu. Ben de onlara “Bunu ayrı bir yere koyun” dedim. Siz onlara ne derdiniz?

Hakan ve ben de seninle aynı şekilde düşünüyoruz. İki ayrı enstrüman... Kitabı tamamen bozup tekrardan bir yapı üretmek zorundasınız çünkü bu sinema filmi. Kitabı okuyanların beklentilerini tahmin edebiliyorum; birtakım sahneler var, biz bilakis ondan uzak durmaya çalıştık. Çünkü okurun hafızasında başka bir kadraj, başka bir mizansen var. Biz, tamamen ve yeni gelişmeleri de işin içine katarak yepyeni bir yapı oluşturduk. Zaten filmde de ‘esinlenme’ yazıyor. Yani kafam rahat, zira kitabın yazarıyla birlikte yaptık bu filmi.

Gala çıkışında Mümtaz Bey bize “Benden nefret ettiniz değil mi?” diye sordu. Merak ettim, filmin rahatsız etmek gibi ayrıca bir niyeti var mıydı?

Her şey olduğu gibi, ayrıca bir niyet yok. Sadece karakter öyle. Karakterlerin hiçbirinin altını kaba kaba çizmeye çalışmadık. Kitabın yarattığı karakterlere olabildiğince sadık kalmaya çalıştık ama Ahad karakteri maalesef yapı itibarıyla sert, acımasız ve kabuk bağlamış bir adam. Hem yaptığı işten kaynaklı hem de çocuğuna davranışından dolayı seyirciye sert geliyor. Çok memnunum Ahmet Abi’nin performansından.

‘100 SAYFALIK BİR ŞEYİ TEK KAREYLE NASIL ANLATIRIZ DİYE DÜŞÜNDÜK’

Film acayip imgelerle dolu. Mesela temizlemek için kullanılan talaşın içinden para çıkıyor, kabuk değiştirmiş arı, uzay simgeleri... Analize çok açık. Üzerine çok düşündüğünüz çok açık.

Tabii. Biz imge dünyasına çok kafa patlattık: “100 sayfada anlatılan bir şeyi tek kareyle nasıl anlatabiliriz?” diye düşündük. Bende çağrışan imgelerle Hakan’da çağrışan imgeler gerçekten bambaşka. O mağara, daha doğrusu depodaki resimlerde de mağara imgesi var. Çocuğun evrenle ilişkisi farklı, sürekli belgesel izliyor mesela.

Bir sahnede anlatıcı “İnsanın kendi gardiyanı olduğu hapishaneden kaçması o kadar zor ki” diyor. Sizin de böyle hissettiğiniz oluyor mu?

Herkesin oluyordur. Yaşadığımız dünya öyle bir hale geldik ki... Çok sıkışmış ve bir kafese kapatılmış hissettiğim, kendi yarattığım duvarlar içine sıkıştığım anlar oluyor. Hepimize oluyordur. Mesele bunları, bu duvarları aşmaya çalışmak ve başarmak.



‘BİR GECE UYANIYORSUNUZ VE KAFANIZDA BİR ŞEY CANLANIYOR’

Gaza hip hop seviyor. Neden özellikle bu türü seçtiniz?

14 yaşında bir ana karakter ve çok konuşmayan bir karakter. Onun babaya olan öfkesini nasıl ifade edeceğimi düşünürken aklıma hip hop geldi. Çünkü gençler arasında bayağı popüler ve o sokak kültürünü iyi temsil ediyor. Hakan çok güzel bir rap şarkısı yazdı.

O meşhur dans sahnesinin bir esin kaynağı var. Tatilde kendi kendine oynayan bir çocuğun videosunu çekmiş, Hayat’a izletmişsiniz. İstediğiniz gibi oldu mu?

“İlk nasıl yapacağız bunu?” dediğinde ben o videoyu izlettim, doğru. (Gülüyor.) Bir çocuk vardı, ismini de bilmiyorum, hiç tanımıyorum. Müzik çalarken acayip bir rap dansı yapıyordu, çok orijinaldi. Hemen telefonu çıkarıp video çektim. Hayat’a “Böyle sakil ve tuhaf bir rap yapmanı istiyorum” diye izletirim dedim, sağ olsun müthiş yaptı.

Gaza’nın izlediği belgeselde “Karadeliğin içine keşke bir kamera konulabilse” diyor, o da kendi karadeliğine bir kamera yerleştiriyor. O göndermeydi, yanlış anlamadım değil mi?

(Gülüyor.) Bravo size gerçekten, çok doğru yakalamışsınız. Gaza aşağıya kamera yerleştirme fikrini oradan aldı ve kuruyemiş yerken izlemeye başladı. Aynı bizim acayip olaylar karşısında bugün yaptığımız gibi.

Peki bu fikir nasıl doğdu?

Derinleştikçe emin olun her gün aklınıza bir şeyler geliyor. Meselede burada zaten, bunları ayıklamak. Bir gece uyanıyorsunuz ve kafanızda bir şey canlanıyor. Sonuçta ilk kez uzun metraj çekiyorum. Ondan kafamda gördüğümü yazmaya çalıştım. Mesela gördüğünüz tepe, çıplak bir tepeydi. O binaları biz diktirdik. Pencereden hangarın kapısı görünmesi gerektiğine kadar düşünüldü. Şanslıyım, senaryo yazıp mekân aramadık, mekânı bulup senaryoyu düzenledim.

‘SEYİRCİ İLGİNÇ BİR ONUR SAYLAK-HAKAN GÜNDAY İŞBİRLİĞİ DAHA GÖRECEK’

Bundan sonra neler yapacaksınız?

Ekipçe devam etmeyi düşünüyoruz ki bunu becerebiliriz. Bir sinema dili yaratmanın, birlikte hareket etmekle çok orantılı olduğuna inanıyorum. Şimdi bir sonraki projede hemen hemen aynı ekiple devam ediyoruz. Yeni projemiz hikâye itibarıyla mini dizi ve Hakan Günday’la yazıyoruz. Adı da ‘Şahsiyet’. Çok yakın zamanda da onun çekimleri başlayacak. 65 yaşında Alzheimer hastası bir seri katilin başından geçenleri anlatıyor. Türk seyircisi ilginç bir Onur Saylak-Hakan Günday işbirliği daha görecek.

‘SPESİFİK BİR YER BELİRTMEK İSTEMEDİK'

İnsanlar kasabanın adını Google’lamış, gerçek olduğunu düşünmüşler. Size de soran oldu mu?

Oldu, oldu. Spesifik bir yer belirtmek istemedik ki sadece orası üzerine alınmasın diye. Aslında tüm Ege ve Akdeniz, hatta tüm dünya üzerine alınsın istedik. Biz de Kandalı diye efektif bir yer yarattık.

Gerçekten çok güzel bir kasaba...

Deponun cennet gibi güzel bir yerde olmasını istedik. Orayı da şans eseri bulduk. Mavikent’ten Adrasan’a doğru giderken dikiz aynasından o tepeyi gördüm. Yolu değiştirip tepeye çıktık ve mekâna karar verdim.

Birkaç sahnede Jack London’ın Bir Alkoliğin Anıları’nı, Monk grubunun afişini gördüm. Bu seçimler nasıl ortaya çıktı?

Bunların hepsi bizim beğenilerimiz. O karaktere uygun gördüğümüz kitaplar ve müzikler.

Özellikle Monk’u beğendim. Siz dinler misiniz?

O tamamen Hakan’dan gelen bir detay.

‘GÖRÜR GÖRMEZ 'BU O' DEDİM’

Oyuncularla iletişiminiz nasıldı?

Çok iyiydi, herkes en iyisini yapmak için uğraştı çünkü. Baba rolü için Ahmet Mümtaz Taylan’ın harika olacağını zaten biliyordum. Gaza için uzun süre aradığımız oyuncuyu bulamadık hatta çekimleri erteleyecektik. Bir gün oyuncu fotoğraflarına bakarken Hayat’ı gördüm ve hemen çağırdım. Görür görmez “Bu o” dedim. Çok zeki ve yetenekli...

Kamera önündeki Onur’la kamera arkasındaki Onur arasında nasıl bir fark görüyorsunuz?

Uzun çalışma saatlerinden, zor çalışma koşullarından gerçekten çok yorulmuş ve sıkılmıştım. Sadece dizilerde oynayan bir oyuncu olarak kalmak istemedim. Ve aralarında şöyle fark görüyorum, sonuçta oyunculukla yönetmenlik bambaşka şey. İkisinin ortak paydası drama ama ürettiğiniz şey, üretim biçimleri, algılar farklı.. Yönetmenlik yaparken şunu hissediyorsunuz: Bütüne hâkim olmalısın ve hayal dünyanı çok iyi aktarmalısın. Benim film boyunca mottom şuydu: Tek akıllı sen değilsin, herkesin fikri var... Bu filmde görüntü yönetmeni Feza Çaldıran’ın müthiş fikirleri var, kurgucu Ali Aga’nın müthiş fikirleri var. Dilek Ayazsuna, Aykut Ayazsuna... Bütün oyuncular inanılmaz özverili ve kendini vererek oradalardı.





HAYAT VAN ECK:

"Ne kadar kötülük olursa olsun yaşamdan zevk almalı"

Sizi izlemek büyük keyifti. Ahmet Mümtaz Taylan’la nasıl bir etkileşiminiz oldu? Aslında beyazperdeye sert yansıyor ama eminim perde arkası çok sıcaktır.

Kesinlikle. Bir sahnede bana tokat attığını görürseniz kamera kapandığı anda sarılmaya başlarız. “İyi misin, nasılsın?” diye sorar Ahmet Abi. Bana kattığı şey çok.

Bu ekip içerisinde yer almak nasıl hissettiriyor?

Başka ekipler, setler nasıldır hiç bilmiyorum ama bizim ekip muhteşemdi. Herkes çok sevecendi.

Karakterin Gaza ile nasıl bir bağ kurdun?

Karakterim, bu acı dünyadaki mutluluklara, iyi olan şeylere erişmeye ve sahip olmaya çalışan, her şeye rağmen bu yaşamdan zevk almaya çalışan bir genç. Aynı benim gibi. Ne kadar kötülük olursa olsun yaşamdan zevk almak lazım.

Karakterin eğer farklı bir sonu seçseydi ne olurdu?

Babasının yokluğunu hiç aramayacaktı, yokluğundan hiç zorluk çekmeyecekti. Ama yeniden başlamanın zorluklarını yaşayacaktı.

Dans sahnen efsane. Onur Bey size videoyu gösterince ne yaptınız?

Ya dans etmeyi hiç beceremem, şarkı söylemeyi de hiç sevmem. İlk çektiğim sahnelerden biriydi, endişelendim... Onur Abi’yle yeni tanışmışız “Beğenmese yapacak bir şey yok, sağlık olsun” diye düşündüm ama tam istediği gibiymiş. Onun istediği de zaten dansı becerememekmiş. (Gülüyor.)

Filmin tam kurgulanmış halini izledikten sonra ne hissettiniz? Eminim çekerken bu kadar sert olduğunu fark etmediniz...

Yaptıklarımızı Feza Abi’nin gözünden görmek, kameranın gözünden görmek ayrı bir heyecanlıydı. İliklerinize kadar sarsan müzikler çok etkileyiciydi. İlk izlediğimde anlayamadım, neyle karşı karşıyayım ancak kavrayabildim. 4 defa izledim, her seferinde çok etkilendim. En sevdiğim sahne Gaza’nın babasına karşı kızgın bir şekilde rap sahnesiydi.

Gaza’yı oynayacak kişi uzun bir süre bulunamamış. Aranan kişinin sen olduğunu öğrenmek nasıl bir his?

Hiç öyle düşünmedim, öyle düşünürsem kendimi akıntıya kaptırırım. Herkes ne kadar önemliyse ben de en fazla o kadar önemliyim. Başkası olsaydı da güzel olabilirdi.

Bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz?

Şu anda İzmir Anadolu Lisesi’ndeyim. Lisemizde Almanca sertifikası alabilme imkânımız var. Bu sertifikayı alıp Türkiye’de bir üniversiteye yerleşerek dikey geçişle Almanya’ya gitmeyi düşünüyorum. Orada da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Hayat bana ne getirecek bilmiyorum, belki bir oyunculuk okulu olabilir...