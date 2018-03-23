Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2007’den beri tüm dünyada gerçekleştirilen ‘Dünya Saati’ etkinliğinin bu yılki kampanyasına geri sayım tamamlanıyor. WWF-Türkiye’nin düzenlediği etkinlik kapsamında yarın (24 Mart Cumartesi) 20.30-21.30 saatleri arasında daha güzel bir dünya için ışıklar bir saat kapatılacak.

Bu yıl etkinliğe destek vermek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye, Dolmabahçe camileri, Haydarpaşa Garı gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak. Toplamda 38 anıtsal yapı ve 14 belediyenin destek vereceği etkinlik kapsamında, Başakşehir, Bursaspor, Galatasaray, Konyaspor ve Trabzonspor Spor Kulüpleri de ışıklarını söndürecek.

Küresel düzeyde her yıl gerçekleştirilen çevre hareketi olan “Dünya Saati” (Earth Hour) yarın (24 Mart Cumartesi) 20.30 – 21.30 saatleri arasında “Dünyaya Bağlan” sloganıyla yapılacak. “Dünya Saati 2018”, biyolojik çeşitliliği korumayı ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

‘Dünya Saati’ geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da, www.dunyasaati.org adresi üzerinden etkinliğe kayıt yapılarak, farklı grup faaliyetleriyle desteklenebiliyor. Katılımcılar; doğa sohbetleri, gece koşusu, bisiklet turu, doğa masalları, yıldız gözlemi, doğadan esinlenilmiş yoga pozları, müzik dinletisi, fosforlu kıyafetlerle dans, ormanda ya da bahçede kamp, komşularla kutu oyunları ya da saklambaç ve kıyafet veya kitap gibi eşyaları kapsayan takas gibi etkinlikler düzenleyebiliyorlar.

‘PLASTİK KULLANIMINI AZALTIN’

WWF – Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli bütün doğaseverleri Dünya Saati 2018’e katılmaya şu sözlerle davet ediyor:

“Kentlerde yaşasanız bile dünyaya bağlanmak mümkün! Biz bunun için herkese beş adım tavsiye ediyoruz. Öncelikle atığınızı, özellikle de doğada çözülmesi yüzyıllar süren tek kullanımlık plastik malzeme kullanımını azaltın. Yaşadığınız yerde bitki ve çiçek yetiştirerek hem hayatınızı hem de çevrenizi renklendirin.

Doğa yürüyüşlerine gidin; toprağı ve ağaçları hissedin, temiz havayı ciğerlerinize çekin. Yemeklerinizde sürdürülebilir, yani mevsiminde, yerel ve avlanması yasak olmayan besinleri tercih edin. Mümkünse yemek atıklarınızı kompostlaştırarak tekrar toprağa kazandırın. Ve harekete geçin…

İster plajları temizlemek için bir etkinlik düzenleyin, ister etrafınızdaki insanları geri dönüşüm konusunda teşvik edin, isterseniz dünyamızı korumaya yardım etmek için bir dilekçe imzalayın. Dünyaya bağlanın ve onu korumak için bir şeyler yapın.”

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