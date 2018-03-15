Kıyafet ve aksesuarlarınızda detaylara dikkat ederek boyunuzu daha da uzun gösterebilirsiniz. İşte sizi olduğunuzdan daha uzun gösterecek tüyolar...

V YAKA BLUZ

V yakalı bluz ya da kazaklar, boynunuzu açıkta bıraktığı için tüm vücudu daha uzun gösterir.

İSPANYOL PAÇA PANTOLON

İspanyol paça pantolonlar hem uzun hem de kısa boylu kadınlar için uygun. Bacak boyunu uzatan, topuklu ayakkabıyı örttüğü için uzun görünmeye yarayan İspanyol paça pantolonları sık sık tercih edebilirsiniz.

YÜKSEL BEL PANTOLON

Uzun boylular düşük bel pantolonlar tercih edebilir. Ancak unutmayın ki düşük bel pantolonlar bedeninizin daha kısa görünmesine neden olur.. Yüksek belli pantolon, bacakları ve dolayısıyla vücudu da daha uzun gösterir.

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BOYUNA ÇİZGİLİ KIYAFETLER

Dikine çizgilerin boyu birkaç santim daha uzun gösterdiği bilinen bir gerçek. Çizgiler renkli ve kalın da olabilir. Boyunuzun kısa olduğunu düşünüyorsanız dikey çizgili kıyafetlerden gardırobunuzda mutlaka bulundurun.

NÖTR RENK AYAKKABI

Ayakkabınızın bacak boyunuzu kısa göstermemesi için nötr renkli ayakkabılar tercih etmelisiniz. Canlı renkli ayakkabılar, dikkati vücudun kısa olan bölgesine çekerken pastel renkli topuklular bacakları daha uzun göstererek boyu uzatır.

TEK PARÇA VEYA TEK RENK KIYAFETLER

Göz yormayan, tek renk elbise, pantolon-bluz kombini sizi olduğunuzdan daha uzun gösterir. Desenli ya da farklı renklerdeki kıyafetler vücudunuzu ikiye böleceğinden kısa görünmenise neden olur.

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