Dahiler okulu, üstün yetenekleri arayacak

Ankara Elmadağ’daki Hasanoğlan Köy Enstitüsü, “Dâhiler Okulu” olmaya hazırlanıyor. Projeyi, Türkiye Üstün Zekâlılar ve Dâhiler Eğitim Vakfı (TÜZDEV) yürütüyor. TÜZDEV Başkanı Kemal Tekden, ilk aşamanın okulun yeri olduğunu söylüyor.

Okulun yatılı olacağını vurgulayan Tekden, “Türkiye’nin her yerinden üstün yetenekli çocuklarımız gelecek” diyor: “Çok başındayız. Amaç, üstün yetenekli çocukları devlet için yetiştirmek...”



Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin ise bir ilk olmayı amaçlayan “Dâhiler Okulu” için en ideal yerin tarihi köy enstitüleri olduğunu belirtiyor. Şahin, “Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün bir bölümünü restore ettik. Kalan kısımlarını da bitirip proje için hazırlayacağız. Hem tarihimize sahip çıktığımız hem de üstün yetenekli çocuklarımız için çok mutluyuz” diye konuşuyor.



YETENEK VE BİLİM

Yetenek atölyeleri ve bilim merkezi olarak iki bölümden oluşacak Dâhiler Okulu’nda çocuklar yeteneklerine göre sınıflandırılacak. Proje kapsamında keşfedilen üstün zekâlı çocukların, yeteneklerine göre üniversitelerde; örneğin sivil-askeri bürokrat, metafizik istihbaratçı, uzay bilimci, bilişim uzmanı, mucit, bilim insanı, yazar, tarihçi olabilecekleri alanlara yönlendirilerek özel eğitime devamlarının sağlanması planlanıyor. Okulun Milli Eğitim müfredatıyla birlikte özel bir program uygulaması öngörülüyor. Projeyi yürütenler bakanlıkla görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Projeye dahil olan çocuklar ancak devlet tarafından bilinecek. Proje için, şu an Rehberlik Araştırma Merkezleri’ndeki testlerle belirlenen çocuklar hedeflenecek. Özel yetenek sınavlarıyla belirlenenler okula girmeye hak kazanacak. Eğitim sürecinde, üniversitelerden ve devletin önemli kurumlarından destek alınacak.

RESTORSAYON SÜRÜYOR

Ankara Elmadağ’da yer alan Hasanoğlan Köy Enstitüsü, 1941 yılında çok amaçlı bir eğitim merkezi olarak inşa edildi. Amfi tiyatrosu, konferans salonu, müzik odaları, atölyeler, öğretmen lokali, lojmanlar, misafirhane, sosyal tesis, yatakhane

gibi birçok hizmeti içeren tarihi eğitim kampusu, köy enstitülerinin kapatılmasından sonra yıkılmaya yüz tuttu. Elmadağ Belediyesi, kampusta bulunan güzel sanatlar binasının restorasyon çalışmalarını yürütüyor. Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, kampustaki diğer bazı metruk yapıları da restore edip Dâhiler Okulu’na çevrilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

HASANOĞLU KÖY ENSTİTÜSÜ

Hasanoğlan Köy Enstitüsü binasının yapımı sürerken yani daha okul binası yokken eğitime başlayan öğrenciler, bir yandan okullarının yapımında çalıştı, bir yandan da eğitimlerini sürdürdü. 22 kız, 266 erkek öğrenciyle eğitime başlayan enstitü, çevredeki köylere de katkıda bulundu. Enstitü, 1947 yılında kapatıldı.