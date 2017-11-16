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Daily Telegraph: İngiltere, İran'dan aldığı 400 milyon sterlini iade etmenin yollarını arıyor

Gazeteye göre ödeme, ülkede tutuklu İngiltere ve İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratclife'in serbest bırakılmasını da "kolaylaştırabilir". İran, 1979'daki İslam Devrimi öncesi tank alımı ve tamiri için İngiltere'ye 650 milyon sterlin ödemiş, tankların bir kısmının gönderilmesinin ardından devrimle birlikte sevkiyat durdurulmuştu.

16.11.2017 - 16:10 | Güncelleme:
- BBC
İngiltere'nin İran'dan parasını alıp teslim etmediği Chieftain tipi tank

Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'nin İran'a 400 milyon sterlinlik (yaklaşık 2 milyar TL) ödeme yapmaya hazırlandığını yazdı.

İngiltere'nin yapacağı ödeme, İran'ın İslam devriminden önce İngiltere'den bin 500 tank almak ve 250 tankı tamir etmek için verdiği paranın geri ödemesi olacak.

İran İngiltere'ye 650 milyon sterlin ödemiş, tankların bir kısmı gönderildikten sonra gerçekleşen devrimin ardından sevkiyat durdurulmuştu.

Telegraph İran'a yapılacak bu ödemenin, ülkede tutuklu bulunan İngiliz-İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakılmasını da kolaylaştırabileceğini belirtti.

- Getty Images
Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest kalması için İngiltere'de eylemler düzenleniyor

İran, teslim edilmeyen tankların parasını geri almak için başlattığı hukuk mücadelesini 2010 yılında AB mahkemelerinde kazanmış fakat İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere bu parayı İran'a gönderememişti.

Gazete, İngiliz yetkililerin yaptırımları aşarak bu ödemeyi gerçekleştirmenin yollarını aradığını belirtti.

İran basını ise İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, önümüzdeki hafta İran'ın ziyaret etmeye hazırlandığını yazdı.

BBC TÜRKÇE

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