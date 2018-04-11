Daily Telegraph: Rus şahinler Kremlin'e ABD Suriye'ye saldırırsa füzeleri vurma çağrısı yaptı

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Suriye'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.
Alec Luhn, Ben Riley-Smith ve Raf Sanchez imzalı haberde, ABD'nin Suriye'ye kimyasal saldırı iddiaları nedeniyle saldırı düzenlemesi ihtimali masadayken Rusya'nın Salı akşamı askeri tatbikat yaptığı da kaydediliyor.
Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek için askeri tatbikat" yaptığını açıkladığı bilgisi yer aldı.
Habere göre iki Rus milletvekili, Amerikan ordusunun Suriye'yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin'e çağrı yaptı.
Daha önce Rusya'nın paraşüt birliğinde albay olarak görev yapan Frants Klintsevich, ABD'nin Suriye açıklarında bekleyen savaş gemisinden füze atılması halinde, "Rusya bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli" dedi.
Parlamento Savunma Komitesi'nin başındaki Vladimir Shamanov ise, Moskova'nın Suriye'deki "yasa dışı eylemlere" yanıt vereceğini söyleyerek, "gerekirse askeri önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarına askeri bir yanıt verilmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin baskısı altında olduğu belirtiliyor.
Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'ye askeri bir yanıt vermemesinin "başkanlık döneminin en büyük hatası" olacağını söylediği kaydediliyor.
Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.
Duma ilçesi, Doğu Guta'da silahlı muhalif örgütlerin elindeki son yer.
Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı, ancak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), iddiaları araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderme kararı aldı.
Suriye hükümeti iddiaların doğru olmadığını söylüyor.
Trump ise Suriye'ye, 'kısa sürede etkili bir yanıt' verileceğini söylemişti.
Rusya, ABD'nin kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu tasarıyı veto ederek, bu tasarıyı 'Suriye'ye karşı müdahale için bahane olarak kullanmakla' suçlamıştı.
Bir Kremlin sözcüsü Salı günü, Rusya'nın Suriye krizinin görüşmelerle çözmeye devam edeceğini söyledi.
Haberde analistlerin, Rusya'nın S-400 füze savunma sistemi ile ABD'nin Tomahawk füzelerini durdurabileceğine şüpheyle yaklaştığı da belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.