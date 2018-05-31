HT Egeli'de yer alan habere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin Nizhnekamsk kentinden Dalaman’a ilk uçak seferleri başladı. Tataristan’dan Türkiye’ye ilk turist kafilesi devlet töreni ile uğurlanırken, ilk seferde uçakta boş koltuk kalmadı.

Dalaman’a ilk uçak seferinin yapılması nedeniyle Begishevo Havalimanında kutlama ve tören düzenlendi. Törene Tataristan Turizm Bakan yardımcısı Liana Saetova, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Egorov Anfrey, Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin, Begishevo Havalimanı Müdürü Sergey Romantsou, Anex Tur Tataristan Müdürü Zaur Gadzhiev, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve yolcular katıldı. Dalaman’a düzenlenen direk uçuşlar nedeniyle düzenlenen devlet törenine katılamayan pilot ve uçak mürettebatı için ayrı bir kutlama programı düzenlendi.

UÇUŞ EKİBİ PASTA KESTİ

Hamdi Güvenç, Dalaman’a inen Anex Tur’a ait uçağın pilot ve mürettebatı pasta ile karşıladı. Uçağı sağ salim indiren pilotlar yolcuları Muğla’nın turizm beldelerine gönderdikten sonra uçak içinde kutlama yaptı. Rus Pilot Dmitrii Regada ve yardımcısı Aleksandr Ivanov, uçuş ekibiyle birlikte pasta kesip fotoraf çektirdi.

HEDEF 10 HAFTADA 10 UÇUŞ

Tören’de konuşan Nizhnekamsk Belediye Başkanı Metşin, “Turizm dışında kültür alışverişleri de planladık. Bunun dışında festivaller ve eğitim turları düzenleyeceğiz. 1 milyon nüfusumuz var ve hedefimiz uzun vadede haftada 10 uçuşa ulaşmak” dedi. Tataristan Turizm Bakan Yardımcısı Saetova, “Hedefimiz Dalamana sadece Nijniy Kamsk’tan ilk aşamada hafta da 5 uçuş yapılması” dedi.

TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ

Hamdi Güvenç, “Rus turist kafilesini bölgemize getiren ilk uçak tamamen dolu gelmiştir. Sezon başında olmamıza rağmen ilk uçağın dolu gelmesi önemli bir göstergedir. Rusya ve Ukrayna’dan gelen turistlerin Dalaman bölgesinde tatil yapması için çalışan Anex tour ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rus turistler bölge turizmi açısından hayati öneme sahip” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER