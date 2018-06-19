Dalga konusu olan Cristiano Ronaldo büstü yenisiyle değiştirildi

Bir süre önce Portekiz'de bulunan Madeira Havaalanı'na dikilen Cristiano Ronaldo büstü yenisiyle değiştirildi.

Real Madrid'de top koşturan Portekizli yıldız futbolcunun geçtiğimiz yıl dikilen büstü, Ronaldo'ya pek de benzememesi nedeniyle sosyal medyada eğlence konusu haline gelmişti.

Kendisi de Madeira'da doğan ve büyüyen Ronaldo'nun yeni dkilen büstü, yıldız futbolcuya daha fazla benziyor.

Madeira Island News'te yer alan haberde değişim talebinin Ronaldo'nun ailesinden geldiğini ve büstün yıldız futbolcunun 2018 Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı hat-trick yaptığı karşılaşmadan bir gün önce değiştirildiği belirtildi.

Ancak büstün yenisiyle değiştirilmesinden herkes memnun değil. Sosyal medyada çokça konuşulan eski büstün geri konulmasını talep eden online bir imza kampanyasına 600'den fazla kişi imza verdi.

— Madeira Islands (@Madeira) June 17, 2018

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER