HT Egeli2de yer alan habere göre, Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve dalgıçlık yapan Boran Can Tayşi (20), geçtiğimiz pazar günü Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde spor komleksine gitti.

Havuza teyzesi ve bir arkadaşıyla giden Tayşi, iddiaya göre nefes tutma antrenmanı yapmak için havuza girdi. Havuzda görevli cankurtaranlara nefes tutma antrenmanı yapacağı konusunda bilgi vermeyen genç, 2 metrelik havuz içerisinde bağdaş kurup oturdu ve nefesini tutmaya başladı.

8 SAAT YAŞAYABİLDİ

Yaklaşık 3 dakika boyunca suyun altında kalan genç, yavaş yavaş vermesi gereken nefesi bir anda verdi.

Bora Can Tayşi su altında sığ su bayılması geçirdi.

Tayşi’yi havuzda bulunan diğer yüzücüler fark ederek su altından yukarı çıkardı. Havuzda yüzmeye gelen doktor, hemşire ve cankurtaranlar tarafından anında müdahale edilen talihsiz genç, Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay anında havuzda oturan Tayşi’nin teyzesi ve arkadaşları büyük şok yaşadı. Ciğerleri su ile dolan ve yoğun bakımda 8 saat yaşam mücadelesi veren Tayşi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SIĞ SU BAYILMASI

Dalış eğitmeni Sıtkı Tağmaç Saraçoğlu. şu bilgileri verdi: “Suda yaşanan bu tür olaylara sığ su bayılması diyoruz. Beyin oksijeni çok sevdiğinden dolayı vücuttaki karbondioksit oranının artması ve oksijenin azalması sonucu beyin bir anda vucütta bulunan oksijeni çekip bayılmaya neden oluyor. Sporcu daha fazla dipte kalabilmesi için cigerlerinde tuttuğu havayı dışarıya bıraktıysa ve ciğerlerinde hava kalmadıysa bir anda bayılma olmuştur. Bu esnada müdahale 3-5 dakika içerisinde müdahale edilmediyse ölüm olur. Nefes tutma denemesi kesinlikle tek başına yapılmamalı ve başında eğitmen olmalıdır.”

Kuşadası’nda da yaşandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Ağustos 2017 tarihinde denizde boğulmak üzere olan 4-5 kişiyi kurtaran ve arama kurtarma faaliyetlerine katılan dalış eğitmeni Serhat Arıkan da (34) evlerinin havuzunda nefes tutma denemesi yapmıştı. 3 metrelik havuzda deneme yapan dalış eğitmeni sığ su bayılması sonrası hayatını kaybetmişti.