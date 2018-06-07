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Balıkların içine girdiğinde ilk başlarda tedirgin olduğunu ancak zamanla alıştığını ifade eden Ateş, "Her gün köpek balıklarının olduğu bölüme de giriyoruz. Canlılar ve dekorlar için dikkatli dalış yapıyoruz. Suyun içinde iyi adapte olmamız gerekiyor. Bu meslekte iyi odaklanmamız gerekiyor, dikkat dağınıklığına yer yok. Ait olmadığımız bir ortamda dikkatli ve özverili çalışıyoruz. Her gün güzel anılar biriktiriyoruz." diye konuştu.