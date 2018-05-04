Dalian Aerbin - Guangzhou rakamlar

Dalian Aerbin ve Guangzhou, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. 3 puanlı Dalian Aerbin 16. sırada bulunuyor, Guangzhou 17 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Dalian Aerbin, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Guangzhou son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Dalian Aerbin galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 3.50, Guangzhou galibiyet oranı 1.40. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Dalian Aerbin son haftadaki Nanchang Bayi müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Guangzhou, Shandong Luneng karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Dalian Aerbin, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 6 gol yedi.

Guangzhou, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Guangzhou, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.