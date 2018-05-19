Dalian Aerbin - Guizhou Toro maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Dalian Aerbin ile Guizhou Toro, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:35. 6 puanlı Dalian Aerbin 15. sırada bulunuyor, Guizhou Toro 4 puana sahip ve 16. sırada. Dalian Aerbin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Guizhou Toro, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 362 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dalian Aerbin kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Guizhou Toro sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Dalian Aerbin son hafta oynanan Qingdao Hainiu maçında 1-3 yenildi.

Guizhou Toro, Hubei Huakaier karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dalian Aerbin, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Guizhou Toro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Guizhou Toro, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.