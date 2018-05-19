Dalian Aerbin - Guizhou Toro maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Dalian Aerbin ile Guizhou Toro, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Dalian Aerbin 6 puanla 15. sırada, Guizhou Toro 4 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dalian Aerbin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Guizhou Toro, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 362. İddaa'da Dalian Aerbin kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Guizhou Toro kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Dalian Aerbin son haftadaki Qingdao Hainiu müsabasında 1-3 yenildi.

Guizhou Toro, Hubei Huakaier karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Dalian Aerbin, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

Guizhou Toro, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guizhou Toro 7 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.