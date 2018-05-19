Dalian Transcendence - Shenzhen Ruby sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Transcendence, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Shenzhen Ruby takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 10:30. 10 puanlı Dalian Transcendence 14. sırada bulunuyor, Shenzhen Ruby 19 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Dalian Transcendence, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shenzhen Ruby, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 350 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dalian Transcendence kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shenzhen Ruby sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dalian Transcendence önceki hafta Fujian mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Shenzhen Ruby ise Nanchang Bayi karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dalian Transcendence, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Shenzhen Ruby, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shenzhen Ruby 5 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.