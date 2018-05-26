Dalian Yiteng - Dalian Transcendence maçı rakamları

Dalian Yiteng ve Dalian Transcendence, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Dalian Yiteng 15 puanla 10. sırada, Dalian Transcendence 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Dalian Yiteng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dalian Transcendence, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 244 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dalian Yiteng kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dalian Transcendence sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dalian Yiteng önceki hafta Beijing Baxy mücadelesinde 3-1 kazandı.

Dalian Transcendence ise Fujian maçında 1-1 berabere kaldı.

Dalian Yiteng, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 7 gol yedi.

Dalian Transcendence, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Dalian Transcendence, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.