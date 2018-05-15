Dalian Yiteng - Hubei Huakaier sahaya çıkıyor

Dalian Yiteng ve Hubei Huakaier, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. 9 puanlı Dalian Yiteng 15. sırada bulunuyor, Hubei Huakaier 5 puana sahip ve 16. sırada. Dalian Yiteng son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hubei Huakaier, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 446. İddaa'da Dalian Yiteng kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Hubei Huakaier kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dalian Yiteng son hafta oynanan Beijing Baxy maçında 3-1 kazandı.

Hubei Huakaier ise Shanxi Jiayi maçında 1-4 yenildi.

Dalian Yiteng, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Hubei Huakaier, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Hubei Huakaier, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.