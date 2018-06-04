Damat tutuklandı, gelin balayında...

Olay, Ercan Havaalanı'nda meydana geldi. Özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ümit K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.

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