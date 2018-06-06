‘KOCAMAN’ GÖRÜŞME

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Damien Comolli iş başında

06.06.2018 - 10:06 | Güncelleme:

Seçimden çok önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile el sıkışan ve ön hazırlıklarını yaparak dün İstanbul’a gelen Damien Comolli, bugünden itibaren çalışmalara başlayacak. Avrupa’nın dev kulüplerinde görev yapan Fransız futbol adamı, birçok yıldızı keşfetmişti

  • 1 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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    Fenerbahçe’de Ali Koç’un Aziz Yıldırım karşısında ezici bir üstünlükle başkanlığa seçilmesin ardından gözler sportif alanda yapılacak geniş çaplı operasyona çevrildi. 

  • 2 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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    Ali Koç, seçimden çok önce sportif direktörlük konusunda Damien Comolli’yle anlaşmış, Fransız spor adamı hazırlıklara başlamıştı. 

  • 3 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    3 | 38

    Gazete Habertürk'ün haberine göre, dün İstanbul’a gelen 46 yaşındaki Comolli bugünden itibaren resmen Sarı-Lacivertli kulüpte işbaşı yapacak. 

  • 4 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    4 | 38

    Elinde birçok oyuncuya ait dosyalarla gelen Comolli, odasına yerleşir yerleşmez çalışmalara başlayacak. Başkan Koç ve yöneticiler, Comolli’yle yapılacak görüşmenin ardından ilk olarak teknik direktör konusunu masaya yatıracak. 

  • 5 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    5 | 38

    Birkaç hocayla ön görüşme yapan Comolli, bu konuda gelinen noktalar ile şartları Koç ve ekibine iletecek. 

  • 6 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    6 | 38

    İLK HEDEF YABANCI HOCA

    Daha sonra da sportif direktörle yapılacak görüşmelerin ardından teknik direktör seçimi yapılacak.

  • 7 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    7 | 38

    Şu anda teknik direktör konusunda yabancı isim ağırlık kazanıyor.

  • 8 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    8 | 38

    Bir süredir Türk ligini inceleyen Comolli’yle yapılacak fikir alışverişinden sonra rotanın yerliye kayması ihtimali de düşünülüyor.

     

     

  • 9 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    9 | 38

    Koç yönetimi, yerlide karar kılınması halinde Ersun Yanal’ı da düşünebilir.

     

     

  • 10 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    10 | 38

    Aykut Kocaman’la devam edilme ihtimali ise çok düşük gözüküyor.

     

     

  • 11 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    11 | 38

    ‘KOCAMAN’ GÖRÜŞME

     Aziz Yıldırım seçimi kaybettikten sonra Fenerbahçe’de geleceği merak konusu olan teknik direktör Aykut Kocaman, bugün yeni başkan Ali Koç’la masaya oturacak.

  • 12 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    12 | 38

    Hem futbolcu hem de teknik adam olarak Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını yazdıran Kocaman’ın F.Bahçe’de kalıp kalmayacağı büyük oranda netleşecek.

  • 13 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    13 | 38

    Bu zirvede dün İstanbul’a gelen sportif direktör Damien Comolli de olacak.

     

  • 14 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    14 | 38

    Görüşmede tüm detayların konuşulması beklenirken; Kocaman, takımla ilgili kapsamlı bir rapor verecek.

     

  • 15 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    15 | 38

    Başkan Ali Koç ile Fransız sportif direktör ise kafalarındaki oyun felsefesini ve kurmak istedikleri sistemi anlatacak.

     

  • 16 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    16 | 38

    Yapılacak bu toplantıdan sonra Aykut Kocaman’ın geleceğiyle ilgili olarak “Devam” ya da “Tamam” kararı çıkacak. 

  • 17 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    17 | 38

    13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi. 

  • 18 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    18 | 38

    Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı. 

  • 19 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    19 | 38

    1996 yılında Arsenal’da 7 yıl boyunca gözlemci olarak görev yaptı. 2004-08 yılları arasında Tottenham’da futbol direktörlüğü yaptı.

  • 20 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    20 | 38

    İngiliz basını ise bu kararda son dönemde transferlerde istenen başarının sağlanamamasının da yattığını iddia etti.

  • 21 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    21 | 38

    2012’de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. 

  • 22 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    22 | 38

    2010 yılında Liverpool’da futbol direktörlüğü görevini üstlendi.

  • 23 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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    COMOLLI'NIN KAZANDIRDIĞI YILDIZLAR 

    ARSENAL 

    Kolo Toure

  • 24 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    24 | 38

    Emmanuel Eboue

  • 25 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    25 | 38

    Gael Clichy 

  • 26 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    26 | 38

    TOTTENHAM 

    Gareth Bale

  • 27 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    27 | 38

    Luka Modric

  • 28 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    28 | 38

    Vedran Corluka

  • 29 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    29 | 38

    Dimitar Berbatov

  • 30 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    30 | 38

    Alan Hutton

  • 31 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    31 | 38

    Kevin-Prince Boateng

  • 32 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    32 | 38

    Giovani dos Santos

  • 33 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    33 | 38

    Younes Kaboul

  • 34 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    34 | 38

    LIVERPOOL

    Luis Suarez

  • 35 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    35 | 38

    Andy Carroll

  • 36 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    36 | 38

    Charlie Adam

  • 37 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    37 | 38

    Jordan Henderson

  • 38 Damien Comolli iş başında - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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    Jose Henrique

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