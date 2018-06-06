‘KOCAMAN’ GÖRÜŞME

Damien Comolli iş başında

Seçimden çok önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile el sıkışan ve ön hazırlıklarını yaparak dün İstanbul’a gelen Damien Comolli, bugünden itibaren çalışmalara başlayacak. Avrupa’nın dev kulüplerinde görev yapan Fransız futbol adamı, birçok yıldızı keşfetmişti