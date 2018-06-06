Fenerbahçe’de Ali Koç’un Aziz Yıldırım karşısında ezici bir üstünlükle başkanlığa seçilmesin ardından gözler sportif alanda yapılacak geniş çaplı operasyona çevrildi.
Ali Koç, seçimden çok önce sportif direktörlük konusunda Damien Comolli’yle anlaşmış, Fransız spor adamı hazırlıklara başlamıştı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, dün İstanbul’a gelen 46 yaşındaki Comolli bugünden itibaren resmen Sarı-Lacivertli kulüpte işbaşı yapacak.
Elinde birçok oyuncuya ait dosyalarla gelen Comolli, odasına yerleşir yerleşmez çalışmalara başlayacak. Başkan Koç ve yöneticiler, Comolli’yle yapılacak görüşmenin ardından ilk olarak teknik direktör konusunu masaya yatıracak.
Birkaç hocayla ön görüşme yapan Comolli, bu konuda gelinen noktalar ile şartları Koç ve ekibine iletecek.
İLK HEDEF YABANCI HOCA
Daha sonra da sportif direktörle yapılacak görüşmelerin ardından teknik direktör seçimi yapılacak.
Şu anda teknik direktör konusunda yabancı isim ağırlık kazanıyor.
Bir süredir Türk ligini inceleyen Comolli’yle yapılacak fikir alışverişinden sonra rotanın yerliye kayması ihtimali de düşünülüyor.
Koç yönetimi, yerlide karar kılınması halinde Ersun Yanal’ı da düşünebilir.
Aykut Kocaman’la devam edilme ihtimali ise çok düşük gözüküyor.
‘KOCAMAN’ GÖRÜŞME
Aziz Yıldırım seçimi kaybettikten sonra Fenerbahçe’de geleceği merak konusu olan teknik direktör Aykut Kocaman, bugün yeni başkan Ali Koç’la masaya oturacak.
Hem futbolcu hem de teknik adam olarak Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını yazdıran Kocaman’ın F.Bahçe’de kalıp kalmayacağı büyük oranda netleşecek.
Bu zirvede dün İstanbul’a gelen sportif direktör Damien Comolli de olacak.
Görüşmede tüm detayların konuşulması beklenirken; Kocaman, takımla ilgili kapsamlı bir rapor verecek.
Başkan Ali Koç ile Fransız sportif direktör ise kafalarındaki oyun felsefesini ve kurmak istedikleri sistemi anlatacak.
Yapılacak bu toplantıdan sonra Aykut Kocaman’ın geleceğiyle ilgili olarak “Devam” ya da “Tamam” kararı çıkacak.
13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi.
Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.
1996 yılında Arsenal’da 7 yıl boyunca gözlemci olarak görev yaptı. 2004-08 yılları arasında Tottenham’da futbol direktörlüğü yaptı.
İngiliz basını ise bu kararda son dönemde transferlerde istenen başarının sağlanamamasının da yattığını iddia etti.
2012’de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi.
2010 yılında Liverpool’da futbol direktörlüğü görevini üstlendi.
COMOLLI'NIN KAZANDIRDIĞI YILDIZLAR
ARSENAL
Kolo Toure
Emmanuel Eboue
Gael Clichy
TOTTENHAM
Gareth Bale
Luka Modric
Vedran Corluka
Dimitar Berbatov
Alan Hutton
Kevin-Prince Boateng
Giovani dos Santos
Younes Kaboul
LIVERPOOL
Luis Suarez
Andy Carroll
Charlie Adam
Jordan Henderson
Jose Henrique
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