Damien Comolli Fenerbahçe'de! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, futbol şubesinde radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Koç’un ilk hamlesi, Avrupa’da tanınan ve güçlü ilişkileri olan bir futbol direktörünü takımın başına getirmek olacak. O isim Damien Comolli. Comolli avrupa futbol piyasasında futbola kazandırdığı yıldızlar ile tanınıyor. Gareth Bale,Luis Suarez,Luka Modric bu isimlerden sadece bir kaçı. Damien Comolli Fransa ve diğer önde gelen avrupa liglerinde çok sayıda futbolcu keşfedip, kariyer yükselişine yardımcı olmuştu. Ali Koç yeniliğe kökten başlayacağının sinyallerini Damien Comolli'yi sportif direktörlüğe getirerek verdi.

Fenerbahçe siteden yaptığı açıklamada:"Kulübümüz, daha önce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladı." denildi.

Damien Comolli’nin imza töreni ve basın toplantısı, 12 Haziran Salı günü saat 14:00’te, gerçekleştirilecek.

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.



1996 yılında Arsenal'da yedi yıl boyunca gözlemci olarak görev yapan Comolli; Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004 - 2005 yılları arasında ise St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin döneminde Fransız ekibi ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.



2005 - 2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Santos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli; Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. Comolli, 2012'de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.

DAMİEN COMOLLİ GÖREVİ NEDİR?

İstanbul'a gelen Damien Comolli resmen Fenerbahçe'nin sportif direktörü oldu. Fenerbahçe'de seçimi kazanan ve başkan olan Ali Koç, Fenerbahçe'ye ilk transferini Comolli ile yaptı. Avrupa'nın dev kulüpleri ile çalışan ve Comolli, Fenerbahçe'de aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kurulumuza tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacak.

BERBATOV, MODRIC, GARETH BALE VE LUIS SUAREZ GİBİ İSİMLERDE VAR!

Ali Koç, sportif direktör ve teknik direktörün ayrı olacağı bir sistem istiyor. Comolli, Avrupa'da tanınan ve güçlü ilişkileri olan biri Damien Comolli daha önce Arsenal, Tottenham, St. Etienne ve Liverpool'da görev aldı. Comolli'nin futbol dünyasına kazandırdığı isimler arasında Henry, Pires, van Persie, Berbatov, Modric, Gareth Bale ve Luis Suarez var.