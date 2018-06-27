Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ’de başkanlığın 20 yıl aradan sonra değişmesinin ardından bazı değişimler de yaşanmaya devam ediyor. Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik heyetin çok büyük bir kısmıyla yola devam etme kararı alan Ali Koç, ilk iş olarak sportif direktör Damien Comolli’yi futbolun başına getirmişti. Fransız sportif direktör ekibinde kimlerin olacağı merak edilirken, bu ismin Türkiye Futbol Federasyonu’nunda görev yapan Onur Başar’ın olacağı öğrenildi. Öte yandan Sarı-Lacivertiler, uzun yıllardır kulüpte görevini sürdüren idari menajer Hasan Çetinkaya’yla da yolları ayırma kararı aldı.

YÖNETİMDE FUTBOL ŞUBE OLMAYACAK

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Kısa süre içinde açıklanması beklenen yapılanmaya göre ‘Futbol Şube Sorumlusu’ olmayacak. Sportif direktörlüğe Damien Comolli’nin getirilmesinin ardından tüm yetkinin Fransız futbol adamında olacağından ötürü bu alanda sadece bir asbaşkan, yönetimle Comolli arasında köprü olacak.

COCU İMZALIYOR

F.Bahçe, hocasına bugün kavuşuyor... Başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman’la yolları ayırdıktan sonra PSV Eindhoven’ı çalıştıran Phillip Cocu ile anlaşma sağlamıştı. Türkiye ne zaman geleceği merak konusu olan 47 yaşındaki teknik adamla ilgili beklenen açıklama dün geldi. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Phillip Cocu’nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30’da yapılacaktır. İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir” denildi. Bugün İstanbul’a gelecek olan Cocu, ayağının tozuyla basın mensuplarının karşısına çıkacak. Kendisini 3 yıllığına Fenerbahçeli yapacak imzayı attıktan sonra yarın ilk idmanına çıkacak olan Cocu, futbolcularla tanıştıktan sonra çalışmalarına start verecek.