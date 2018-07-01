Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre ATP’nin 30. basamağında yer alan Dzumhur, ilk seti rahat bir şekilde 6-1 kazanırken, 2. sette ise 1 numaralı seri başı rakibi karşısında zorlandı. Basit hatalar sonrasında Fransız Mannarino bu seti 6-1 ile hanesine yazdırıp setlerde durumu 1-1’e getirdi. Final setinde oyuna ağırlığını koyan Dzumhur, 6-1 ile kazanıp mutlu sona ulaşan taraf oldu.

MANNARİNO YİNE ÜZÜLDÜ

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası’nda da final oynayan ancak kaybeden Adrian Mannarino, yine korttan boynu bükük ayrılmıştı. 30 yaşındaki tenisçi, geçen yıl Japon Yuichi Sugita’ya finalde iki sette mağlup olmuştu.

JET TESTİ

Şampiyon Damir Dzumhur’a jest yapıldı... Boşnak raket ve ekibi, Kaya Holding’in özel jetiyle finalin ardından Wimbledon’ın düzenleneceği Londra’ya gitti. Başarılı raket, “8 yıl önce futures turnuvaları için geldiğim Antalya’da ilk çim kort zaferimi yaşadım. Benim için özel bir kupa oldu. Wimbledon’a da iyi bir hazırlık yaptım” dedi. Damir Dzumhur’a ödülünü Antalya Valisi Münir Karaloğlu verdi.