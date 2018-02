Bilindiği üzere Damla Can, Survivor 2018 All Star'da Ünlüler takımında yarışıyor. İzleyiciler de Damla Can hakkında bilgi sahibi olabilmek için internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Peki Damla Can kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler Damla kimdir?

DAMLA CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele decek.

2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

