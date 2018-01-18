Damla Can kimdir? Survivor 2018 kadrosunda var mı?

Survivor 2018 yarışması 10 Şubat'ta Tv8'de başlayacak. Survivor 2018'e sayılı günler kala izleyiciler yarışmacıları araştırmaya devam ediyor. En son Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı ve Hakan Hatipoğlu'nun kadroya dahil olduğunu açıklamıştı. Şimdi de Damla Can'ın kadroya dahil olduğu iddia edildi. Peki, Damla Can kimdir? Damla Can Survivor 2018'de yarışacak mı?

DAMLA CAN KİMDİR? SURVİVOR 2018 KADROSUNDA VAR MI?

Damla Can 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Daha önce Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Damla Can, jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.

Damla Can ile ilgili son günlerde Survivor 2018 kadrosuna katıldığına dair iddialar konuşuluyor. Fakat, Damla Can'ın Survivor 2018'e katılıp katılmadığa dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu zamana kadar açıklanan Survivor 2018 kadrosunda şu isimler yer alıyor;

All Starlar: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu

Gönüllüler: Cumali Akgül

Damla Can

Damla Can survivor 2018

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