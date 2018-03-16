Damla Can Survivor 2018 All Starlar kadrosunda adaya döndü. Peki Survivor 2018'in iddialı kadrosunda yer alacan Damla Can kimdir?

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can Survivor 2018 kadrosuna dahil oldu. Survivor 2018'in All Starlar kadrosunda yer alan Damla Can daha önce Survivor'da mücadele etmiş isimlerden biri. Survivor'a katıldığı dönemde hırsı ve mücadelesiyle Gönüllüler takımının önemli isimlerinden olan Damla Can Survivor 2018'de All Starla takımı adına mücadele edecek.

Survivor 2016'da yarışan Damla Can 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER