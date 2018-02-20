Damla Can, Survivor 2018'de Ünlüler takımında yer alıyor. Yarışmalardaki performansıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Damla Can, izleyiciler tarafından internette en çok araştırılan yarışmacılar arasındaki yerini aldı. Peki Damla Can kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

DAMLA CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele decek.

2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

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