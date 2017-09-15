Damla çikolatalı kurabiye malzemeleri

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı damla çikolata

300 gram un

1 paket kabartma tozu

Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Oda ısısında beklettiğiniz tereyağını, mikser yardımıyla krema haline getirin. Yumurta, pudra şekeri ve tuzu ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı katın. Elinizin ısısı ile tereyağının çabuk bir şekilde erimemesi için tahta bir kaşık yardımıyla hamuru kıvam alana kadar karıştırın. Damla çikolataları ekledikten sonra karıştırma işlemini hızlıca devam ettirin.

Hazırladığınız kurabiye hamurunu, üzerini streç bir film ile kapladıktan sonra buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Soğuyan ve kıvam alan kurabiye hamurundan cevizden daha küçük parçalar kopartın ve elinizle hızlıca şekil verin. Kurabiyeleri fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Damla çikolatalı kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika hafif bir renk alana kadar pişirin. Afiyet olsun.