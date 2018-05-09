Damla Sönmez, "Artık aynada gözümü kaçırmadan kendime bakabilmeye başladım. Hiçbir zaman kendini çok beğenen biri olmadım. Kusursuz olmak bize televizyonun bir dayatması. Zaman içinde insan bu dayatmanın kandırmacasından kurtulduğunda, gözünüzün içindeki ışığı kusursuzlaştırdığının farkına varıyor" dedi.

Sönmez, “Kendinize dışarıdan baktığınızda siz nasıl birini görüyorsunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi:



“Yeni tanıştıklarıma karşı istemsizce biraz mesafeli ve sarkastik olabiliyorum. Biraz da dik kafalıyımdır. Ama yaşla birlikte törpülenmeye başladım.”