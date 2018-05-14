İzmir’de yaşayan Afrika kökenli Türklerin kutladığı Dana Bayramı bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

HT Egeli'de yer alan habere göre 12. Uluslararası Dana Bayramı kutlamaları ilk olarak Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılan ‘Hayatın içinden Afro-Türkler’ sergisiyle başladı. Ardından Afrika’dan Anadolu’ya başlıklı panel gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında tarihçi Prof. Dr. Nikki Brown’un Kenya’dan İstanbul’a Kölekıyısı adlı kitabı tanıtıldı.

AfroTürk Perküsyon Grubu tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından Turgay Karasolak Zeybek Gösterisi ile kutlamalara renk kattı. Dana Korteji ise her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki ÖSYM binası önünden başlayan yürüyüş Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne kadar sürdü.

Korteje Konak Belediye Baş- kanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel kıyafetleri ile dikkat çeken Afro-Türkler’in danslarıyla yaptıkları yürüyüş büyük ilgi gördü.

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