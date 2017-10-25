Dana şinitzel malzemeler

2 adet 180 gramlık dana bonfile (İnceltilmiş)

1 su bardağı un

3 çırpılmış yumurta

2 su bardağı ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

Kızartmak için 3-4 yemek kaşığı tereyağı

Dana şinitzel nasıl yapılır?

İncelttiğiniz bonfileleri önce arkalı önlü arkalı tuz ve karabiber ile baharatlandırın ardından sırasıyla önce un, sonra yumurta ve son olarak da ekmek kırıntısına bulayıp tavada ısıttığınız tereyağında orta ateşte pişirin. Dana şinitzel hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...