Gazete Habertürk'ün haberine göre; Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Dani Alves sosyal medyadan Beşiktaş paylaşımı yaptı.

Brezilyalı oyuncu, uzun yıllar Barcelona’da birlikte oynadığı Adriano’nun kendisine hediye ettiği Beşiktaş formasını sosyal medyadan yayınladı ve yakın arkadaşına teşekkür etti.

Adriano’nun formayı Brezilya Milli Takımı’na seçilen Talisca aracılığı ile gönderdiği öğrenildi.



