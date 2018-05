Daniel Day-Lewis’den bir seçki İstanbul Modern Sinema’da...

İstanbul Modern Sinema, geçtiğimiz yıl oyunculuğu bıraktığını ilan eden en İngiliz oyuncu Daniel Day-Lewis’in muhteşem sinema kariyerine ışık tutuyor.

Oyunculuğa 1971 yılında Sunday, Bloody Sunday filmiyle başlayan Lewis, bugüne kadar Steven Spielberg, Martin Scorsese gibi Hollywood’un en büyük yönetmenleriyle çalıştı. İlki Jim Sheridan imzalı İrlanda yapımı Sol Ayağım (My Left Foot, 1989) olmak üzere, Kan Dökülecek (There Will Be Blood, 2007) ve Lincoln (2012) filmlerindeki performansı ile bugüne kadar en çok Oscar ödülü kazanan erkek oyuncu unvanını taşıyor.

SON FİLMİ DE GÖSTERİLECEK

İlk tercihi olmasa da düşkün olduğunu defalarca dile getirdiği terziliği sonunda karakterine taşıyan Lewis’in, Paul Thomas Anderson ile çektiği ikinci filmi Phantom Thread (2017) sinema ekranındaki son tılsımlı performansı. İstanbul Modern Sinema, Daniel Day-Lewis’in Phantom Thread’den 1984 yılındaki The Bounty’ye uzanan zaman tünelinde, sanat ile zanaatin kesiştiği o ince yerde hayat verdiği mıknatıs etkisindeki karakterleri izleyiciyle buluşturuyor.

DANIEL DAY-LEWIS SEÇKİSİ

PHANTOM THREAD, 2018

31 Mayıs, 15.00, 2 Haziran, 16.15

İngiltere

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville

Usta yönetmen Paul Thomas Anderson ile Daniel Day-Lewis’i ikinci kez buluşturan Phantom Thread, 1950’lerin önde gelen moda tasarımcısı Reynolds Woodcock ile bir yolculuk sırasında tanıştığı Alma arasındaki sıra dışı aşkı konu alıyor. Woodcock, Londra sosyetesi ve Avrupa’nın dört bir yanından gelen seçkin kadınları giydiren, titiz ve yetenekli olduğu kadar katı ve huysuz bir tasarımcıdır. Son derece düzenli ve sistemli bir yaşam sürdüren bu moda dehasının hayatı, Alma’yı evine davet etmesi ve bu ilham perisinin zamanla evde kalıcı bir yer edinmesiyle bir hayli değişecektir. Phantom Thread, şiirsel, şaşırtmacalı ve incelikli anlatımı, etkileyici görsel dili ve müziğiyle izleyenler üzerinde etkisini uzun süre hissettiren bir yapım.

LINCOLN, 2012

31 Mayıs, 19.15

ABD, Hindistan

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn, Tommy Lee Jones

Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. başkanı Abraham Lincoln’ün iç savaşın son dönemine rastlayan hayatına odaklanan film, Steven Spielberg imzasını taşıyor. Lincoln, Daniel Day-Lewis’in En iyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a layık görülen performansıyla hayat bulan Amerikan başkanının köleliğe son verecek anayasa değişikliği için sabır ve kararlılıkla verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor. Zamanın politik manevralarına da derinlemesine yer veren bu sürükleyici politik gerilimi izlerken Abraham Lincoln’ün ta kendisini izlediğiniz hissine kapılacaksınız.

KAN DÖKÜLECEK, 2007

3 Haziran 16.15

ABD

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds

Daniel Plainview, 1900'lü yılların başlarında Güney Kaliforniya’da petrol arama çalışmaları yapan bir şirketin sahibidir. Bitmek tükenmek bilmeyen hırsıyla yerel halkın arazilerinde arama izni satın alarak çıkardığı petrol sayesinde gücünü ve servetini hızla katlar. Aldığı bir tüyo ile daha fazla petrol bulabilmek için gittiği bir kasabada, aynı kendisi gibi hırslı bir rahiple tanışır. En büyük sömürü araçlarından olan para ile dinin temsili niteliğindeki bu iki insanın karşılaşması ortaya acımasız bir mücadele çıkaracak ve değer verdikleri her şeyin bir bir yok olmasına sebebiyet verecektir. Paul Thomas Anderson’un, Upton Sinclair’in 1927’de yayımlanan Oil! adlı romanından uyarladığı film, 8 dalda Oscar adayı oldu ve Daniel Day-Lewis’e En İyi Erkek Oyuncu dalında ikinci Oscar’ını kazandırdı.

BABAM İÇİN, 1993

2 Haziran, 14.00

İrlanda, İngiltere, ABD

Yönetmen: Jim Sheridan

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Alison Crosbie, Emma Thompson

Babam İçin, 1970’ler İngilteresi’nde, Londra’da gerçekleşen bir IRA bombalamasının faili olduğu iddiasıyla tutuklanan dört kişiden biri olan İrlanda asıllı Gerry Conlon’un gerçek hikayesinden esinlenmiş. Bir yanda hayatını küçük hırsızlıklar yaparak günü gününe yaşayan Conlon diğer yanda ise çalışkan ve dürüst bir adam olmasına rağmen haksız yere hapse atılan babası. Bu iki adam kendilerini aynı hücrede yaşam boyu hüküm giymiş olarak bulduklarında bir yandan adalet savaşı verirken diğer yandan birbirleriyle olan ilişkilerini gözden geçirerek kaybettikleri baba-oğul ilişkisini yeniden bulma fırsatını yakalarlar.



SOL AYAĞIM, 1989

31 Mayıs, 15.00

İrlanda, İngiltere

Yönetmen: Jim Sheridan

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Alison Whelan

Fakir bir ailede, beyin felçli olarak doğan Christy Brown bedenini hiçbir zaman kontrol altında tutamakta, yalnızca gırtlağından bir takım sesler çıkarabilmekte ve hayatını tekerlekli sandalyeye mahkum olarak geçirmektedir.Brown bir gün sol ayağının felçten etkilenmediğini keşfeder. Artık hayata tutunabileceği bir sebebi vardır ve sol ayağını kullanarak yazacağı romanlar ve şiirlerle duygularını daha iyi ifade edebilecek, ailesine ve tüm dünyaya ruhunda sakladıklarını gösterebilecektir. Jim Sheridan’ın İrlanda edebiyatının saygın isimlerinden Christy Brown’un gerçek hayatını beyazperdeye aktardığı, 5 dalda Oscar’a aday gösterilen bu ilk uzun metrajlı filmi, Daniel Day-Lewis’e “En İyi Erkek Oyuncu” dalında ilk Oscar’ını kazandırdı.

BENİM GÜZEL ÇAMAŞIRHANEM, 1985

31 Mayıs, 13.00

İngiltere

Yönetmen: Stephen Frears

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Saeed Jaffrey, Roshan Seth

İngiliz sinemasının mihenk taşlarından biri olarak da anılan Benim Güzel Çamaşırhanem, Margaret Thatcher dönemindeki sosyo-politik ortamı, biri Pakistanlı diğeri İngiliz Neo-Faşist iki eşcinsel adamın incelikle işlenmiş bir aşk hikayesi üzerinden ele alıyor. Londra’nın fakir bir banliyösünde bulunan eski çamaşırhaneyi devraldıktan sonra orayı yeniden dekore edip işletmeye soyunan Omar ve Johnny çeşitli ırkçı engellerle karşılaşırlar. Çamaşırhaneyi başarıya ulaştırma çabaları sırasında aşkları iyiden iyiye derinleşecektir. Modern Birleşik Krallık’ın sosyal çatışmaları üzerinden işlenen film, aynı zamanda iğneleyici bir komedi.

GEMİDE İSYAN, 1984

3 Haziran, 14.00

İngiltere, ABD, Yeni Zelanda

Yönetmen: Roger Donaldson

Oyuncular: Mel Gibson, Anthony Hopkins, Daniel Day-Lewis

Gemide İsyan, 1789’da İngiliz Kraliyet gemisi H.M.S. Bounty’nin Tahiti seyahati sırasında meydana gelen gerçek olaylara dayanıyor. Jamaika’ya taşınmak üzere Tahiti’de ekmekağacı aramaya giden gemi uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Tahiti’ye varır. Adeta cennetten bir köşe olan bu tropik adada planlanandan daha uzun kalırlar ve bu süre boyunca mürettebat, adadaki rahat hayata alışır ve gemi disiplininden uzaklaşır. Gemide git gide otoriterleşen tavırlar takınan kaptana dayanamayan bir grup, ikinci kaptan öncülüğünde geminin kontrolünü ele geçirir. Tarihin en bilinen denizcilik olaylarından Bounty isyanını perdeye taşıyan Gemide İsyan, konuyla ilgili çekilen üçüncü film olsa da, eski versiyonlarıyla kıyaslandığında hem yıldız oyuncular hem de teknik olarak öne çıkıyor.