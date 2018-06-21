DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... DANİMARKA - AVUSTRALYA MAÇININ CANLI ANLATIMI

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçlarında birbirlerine rakip olan Danimarka ile Avustralya, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşıyor. Daha önce aralarında 3 hazırlık maçı oynayan iki ülke A milli futbol takımları, tarihlerinde ilk kez bir resmi mücadelede karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında Peru'yu mağlup eden Danimarka'nın 3 puanı bulunurken, Fransa'ya kaybeden Avustralya henüz puanla tanışamadı.

DANİMARKA: 0 - AVUSTRALYA: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

DANİMARKA: Schemichel, Kjaer, Christensen, Dalsgaard, Stryger, Delaney, Eriksen, Schöne, Jörgensen, Yurary, Sisto

AVUSTRALYA: Ryan, Milligan, Aziz Behich, Risdon, Sainsbury, Mooy, Jedinak, Rogic, Leckie, Kruse, Nabbout

STAT: Samara Arena

SAAT: 15.00

YAYIN: TRT 1

DANİMARKA ÜSTÜN

Danimarka ile Avustralya arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Avrupa ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Danimarka, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, rakibine karşı 1 yenilgi yaşadı.2Danimarka bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

İLK MAÇ 2007'DE

Danimarka ile Avustralya, ilk karşılaşmalarını 6 Şubat 2007 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da oynadı. Danimarka, o mücadeleyi 3-1 kazandı. İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ikinci hazırlık karşılaşması ise Güney Afrika'da yapıldı. Avustralya, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 1-0 kazandı. Son randevu ise 2 Haziran 2012'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynandı ve o mücadeleyi ev sahibi takım, 2-0 galip tamamladı.

DANİMARKA İLE AVUSTRALYA 5. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan Danimarka, 5. kez katıldığı organizasyonda 18. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 17 maçta, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Danimarka, kalesinde 24 gol gördü.

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya ise FIFA dünya sıralamasında 36. basamakta bulunuyor.

Avustralya, Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

MAÇ TAKVİMİ

> 26 Haziran (TSİ: 17.00): Avustralya-Peru (Fisht Stadı - Soçi)

> 26 Haziran (TSİ: 17.00): Danimarka-Fransa (Luzhniki Stadı - Moskova)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

DANİMARKA

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Danimarka Milli Takımı, Fransa 1998'de ulaştığı çeyrek final başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Fransa, Avustralya ve Peru ile C Grubu'nda yer alan Danimarka Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Norveçli eski milli futbolcu Age Hareide'nin çalıştırdığı Danimarka, Avrupa Elemeleri'nde Polonya, Karadağ, Romanya, Ermenistan ve Kazakistan ile E Grubu'nda mücadele etti.

Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Danimarka, 20 puanla Polonya'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda İrlanda Cumhuriyeti'ni 0-0 ve 5-1'lik skorlarla eleyen Danimarka, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki turnuvalarda Peter Schmeichel, Jon Dahl Tomasson, Poul Nielsen, Ole Madsen, Michael Laudrup, Brian Laudrup gibi isimlerin forma giydiği Danimarka'nın kadrosunda yine önemli futbolcular yer alıyor.

Kalesini, dünyanın en iyi file bekçileri arasında yer alan Peter Schmeichel'ın oğlu Leicester Cityli Kasper Schmeichel'a emanet edecek Danimarka'nın savunmasında, Sevilla'dan eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer ve Chelseali Andreas Christensen bulunuyor.

Takımın orta sahasında turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında gösterilen Tottenhamlı Christian Eriksen görev yapacak.

Feyenoord'dan Nicolai Jorgensen, Celta Vigo'dan Pione Sisto ve Ajax'tan Kasper Dolberg ise Danimarka'ya gol yollarında katkı vermesi beklenen isimler olacak.

Danimarka'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 11 kez havalandıran Eriksen yaptı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Fransa 1998'de çeyrek final oynama başarısı gösteren Danimarka'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1986 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - İkinci tur

2010 - Grup aşaması

AVUSTRALYA

Fransa, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Avustralya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Hollandalı Bert van Marwijk'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avustralya, Asya Elemeleri'ne ikinci turdan başladı.

Ürdün, Kırgızistan, Tacikistan ve Bangladeş'in yer aldığı B Grubu'nda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 21 puan toplayan "Kangurular" lider olarak üçüncü tura yükseldi.

Üçüncü turda Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Tayland ile mücadele eden Avustralya, burada ise B Grubu'nu 19 puan ve averajla 3. sırada tamamladı ve adını 4. tura yazdırdı.

Avustralya, 4. turda karşılaştığı Suriye'yi 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak kıtalararası play-off maçları oynamaya hak kazandı.

Asya temsilcisi, kıtalararası play-off eşleşmesinde ise Orta Amerika'dan Honduras'a 0-0 ve 3-1'lik skorlarla üstünlük kurarak 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Eleme maçlarında rakip fileleri 51 kez havalandıran Avustralya, kalesinde ise 18 gol gördü.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Avustralya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı futbolcular bulunuyor.

Marwijk'in belirlediği 23 kişilik kadroda Bursaspor'da forma giyen Aziz Eraltay ile bir dönem Gençlerbirliği ile Antalyaspor'da top koşturan Mile Jedinak ön plana çıkıyor.

Avustralya'nın 2018 Rusya biletini cebine koymasında en önemli katkıyı, elemelerde 11 gol atan 38 yaşındaki Tim Cahill ile 10 defa rakip fileleri havalandıran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villalı oyuncu Jedinak sağladı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Avustralya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı.

1974 Dünya Kupası ile ilk kez bu arenada sahneye çıkan Avustralya, ardından 2006, 2010 ve 2014'te olmak üzere üst üste 3 kez Dünya Kupası'nda yer aldı.

Avustralya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1974 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2010 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması