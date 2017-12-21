Danimarka'nın "Güneş Işığı Adası" olarak da bilinen popüler turistik bölgesi Bornholm Adası'nda aralarında 5000 yıl öncesine kadar da uzanan 300 kadar taş bulundu.

Taşların üzerindeki oymalar arkeologlar tarafından güneşe benzetildi. Buna karşılık diğer taşlara ise kare şekilleri, çizgiler ve örümcek ağlarının kazındığı bildirildi. Araştırmacıların taşların kesin olarak ne anlama geldiğini araştırdıkları öğrenildi.

Arkeologlar, Bornholm'un güneyindeki Vasagard'da antik güneş tapınağının olduğunu düşünüyor.

Bu nedenle ortaya atılan fikirlerden biri taşların ritüel amaçlı kullanıldığı... Alternatif olarak, örümcek ağının yaşam ve ölüm arasındaki geçişi sembolik olarak temsil ettiği tahmin ediliyor.

Geçmişte buna benzer kalıntılar Vasagard'da keşfedilmişti. Araştırmacılar, bozuk paradan biraz daha büyük olan taşların taşınabilir ebatta ve yıpranmış olması nedeniyle sahipleriyle dolaştığı kanısına varmışlardı.

Bu türden ilk taş ise 1995 yılında Vasagard'ın 8 kilometre doğusundaki Rispebjerg'de bulunmuştu.