Danimarka - Fransa maç önü

Dünya Kupası 2018 Grup C heyecanı devam ediyor. Danimarka, 26 Haziran 2018 Salı günü Fransa takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Danimarka 4 puanla 2. sırada, Fransa 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Danimarka son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fransa, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 138. İddaa'da Danimarka kazanır 4.00, berabere biter 2.20, Fransa kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Danimarka son haftadaki Fransa müsabasında 1-2 yenildi.

Fransa ise Danimarka karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Danimarka, 1 gol attı ve 1 gol yedi.