Danıştay'ın 'İlahiyat fakültesi' kararına ilişkin Bozdağ'dan açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Danıştay'ın 'ilahiyat fakültesi' kararına ilişkin "İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz" açıklamasında bulundu.



Konya'da konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Danıştay'ın 'ilahiyat fakültesi' kararına ilişkin "İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız." dedi.

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