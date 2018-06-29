Olimpiyat ikincisi milli halterci Daniyar İsmayilov, Türkiye’ye geldiğinden beri yaşattığı krizlere bir yenisini İspanya’da ekledi. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, Akdeniz Oyunları’nda yarışmak üzere Tarragona’ya giden ve iki altın madalya kazanan Daniyar, salı gecesi kafilenin kaldığı otelden ayrılarak eğlenmeye gitti. Salou sahilinde bir barda çarşamba sabahı 5’e kadar eğlenen halterci, ardında orada tanıştığı 25 yaşındaki bir İngiliz turistle plaja geçti. Bir süre sonra, İngiliz turistin cinsel taciz iddiası üzerine olay yerine gelen polis, Daniyar’ı gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra sabaha kadar karakolda tutulan milli halterci, taciz iddiasındaki kadının ifadeye gelmemesi üzerine dün sabah 4 numaralı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Milli haltercinin İspanyol basınına yansıyan ifadesinde, ‘genç kızla kendi rızasıyla birlikte olmak istediğini belirttiği ve tüm suçlamaları reddettiği’ yer aldı. Tüm günü nezarette geçiren sporcu hakkındaki suçlama, İngiliz turistin şikayetini geri almasıyla düştü. Daniyar, halter milli takım kafilesiyle birlikte dün gece Türkiye’ye döndü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olay üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hareket geçtiği ve teftiş kurulu tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Konuyu araştırmak üzere bir müfettiş görevlendirildiği ayrıca Halter Federasyonu Disiplin Kurulu’nun da artık ‘bardağı taşıran’ Daniyar İsmayilov’a ağır bir ceza vereceği ifade edildi.
TAKIM ARKADAŞINI ÇATALLA YARALAMIŞTI
2014 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve o tarihten bu yana iki kez Avrupa şampiyonu, bir kez dünya üçüncüsü olan, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda da gümüş madalya kazanan Daniyar, podyumdaki başarılarına rağmen özel yaşantısında sürekli ‘sorun’ yaşatıyor. Agresif bir kişiliğe sahip olan Türkmen asıllı halterci, son olarak geçen şubatta takım arkadaşlarından birini çatalla yaralayarak gündeme gelmişti. Gaziantep TOHM’da meydana gelen olayda İsmayilov, kavga ettiği halterci Murat Ekinek’i koltuk altına çatal saplayarak yaralamıştı. Bu olay üzerine Halter Federasyonu İsmayilov’a 4 ay, Ekinek’e 6 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. 2016 Rio Olimpiyatları sırasında kafileye sürekli sorun çıkardığı bilinen Daniyar İsmayilov’un, ayrıca havalimanında bir kadın sporcuyu tokatladığı ve antrenörüne su şişesi fırlattığı da iddia edilmişti.
TAMER TAŞPINAR: BAŞARIMIZ GÖLGELENDİ
Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Akdeniz Oyunları’nda Daniyar İsmayilov yüzünden yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Taşpınar, oyunlarda 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere 15 madalya kazandıklarını ve Türkiye’nin Tarragona’da güreşle birlikte en başarılı dallarından biri olduklarını belirtti, “Bu olay yüzünden malesef başarımız gölgelendi” dedi. İsmayilov’un kamp otelinden gece izinsiz ayrıldığını ve bir milli sporcuya yakışmayan hareketler sergilediğini dile getiren Başkan Taşpınar, “Bu tip davranışlar asla kabul edilemez. Sürekli sorun çıkaran bu sporcuya gerekli ceza verilecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
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