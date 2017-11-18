Danla Bilic'in kiloları sosyal medyayı karıştırdı!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Danla Bilic, dün akşam ilk defa canlı yayına çıkarak Beyaz Show'a katıldı. Danla Bilic'in aldığı kilolar ise sosyal medyada gündem oldu.
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla yaklaşık 1,5 milyon aboneye sahip olan ve Instagram'da da 2,3 milyon takipçiye ulaşan Danla Bilic, dün akşam ilk defa canlı yayına çıktı.
Beyaz Show'a konuk olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in aldığı kilolar ise sosyal medyada çok konuşulan konulardan oldu. Daha önce de aldığı kilolarla gündeme gelen Danla Bilic'in Beyaz Show'daki görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.
Danla Biliç'in eski hali
Beyaz Show'da kilosuyla ilgili itirafta da bulunan Bilic, "15 kilo aldım. Takipçilerim nasıl kilo aldığımı videolardan takip ettiler. Bundan sonraki formatta ise hafta hafta nasıl kilo verdiğimi görecekler" dedi.
DEMET ÖZDEMİR'DEN DANLA BİLİÇ'E GÖNDERME
Beyaz Show'un dünkü bölümünde konu sosyal medyadaki takipçilere gelince Demet Özdemir, "Ben makyaj videosu çekmiyorum." diyerek Danla Biliç'e göndermede bulundu
Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'un dün akşamki konukları 'Aşkın Dansı' isimli filmin oyuncuları Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Billur Kaya; aynı zamanda YouTube fenomeni Danla Bilic ve şarkıcı Serdar Ortaç'tı. Programda kahkahalar havada uçuştu ve çok eğlenceli anlar yaşandı. Fakat programda ince ince laf göndermeler de yaşanmadı değil.
SERDAR ORTAÇ: ABLA BEN BİSİKLETE FALAN BİNİYORUM
Beyazıt Öztürk'ün Instagram takipçilerinden konu açması üzerine Serdar Ortaç, Danla Biliç'e dönerek, "Ama abla ben bisiklete falan biniyorum makyaj yüklemiyorum" dedi.
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